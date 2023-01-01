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Milli piyango teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama

Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaraları çekilişin tamamlanmasıyla açıklandı. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı 23.15'te tamamlandı. Büyük ikramiyeyi kazanamayan bilet sahiplerinin gözü teselli ikramiyesi nedir, kimlere verilir sorularına çevrildi. İşte Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama ekranı...

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  • Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 23.15'te tamamlandı ve büyük ikramiye sahiplerini buldu. Büyük ikramiye 6530303 numaralı bilete çıkarken; ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar ise teselli ikramiyesinin ne kadar olduğunu sorguluyorlar. İşte 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama
  • Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2023, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2023 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.
  • Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama

    TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

    Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
  • Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
  • Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama

    MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR?

    2023 yılbaşı özel çekilişi için belirlenen teselli ikramiyesi tam 200 bin TL olacak. Tam bilete sahip olan kişiler 200 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 100 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 50 bin TL teselli ikramiyesi alacaklar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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