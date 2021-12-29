Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2022 için meraklı bekleyiş şimdiden başlamış durumda. 31 Aralık 2021 akşamı saat 23.00'da kazandıran rakamlar açıklanacak. Peki, teselli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir sorularının yanıtları...

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?



Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı.