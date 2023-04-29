Teşhisi kolaylaştıran yazılımlarıyla birinci oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Teşhisi kolaylaştıran yazılımlarıyla birinci oldular

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Sağlıkta yapay zeka' yarışmasında derece alan öğrencilere ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci takdim etti

Teşhisi kolaylaştıran yazılımlarıyla birinci oldular
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Atatürk Havalimanında TEKNOFEST kapsamında 23 farklı yarışma düzenleniyor. Onlardan biri de 'Sağlıkta Yapay Zeka' yarışması. Yarışmada birinci olan Koç Üniversitesi öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Özellikle kanser hastalığı teşhislerinde doktorun teşhisini kolaylaştıran bir yazılımla birinci olan üniversite öğrencilerine ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci verdi. Ödül töreni sonrası soruları yanıtlayan Birinci, "Gençler sağlık alanında teknoloji geliştirince bu alanla ilgilenen tüm firmalarda onlara destek oluyorlar. Bizde onlara aracılık yapıyoruz. Bunlara yapabileceğimiz en büyük ödül aslında birlikte yaptıkları ürünleri geliştirmek, onlara katkı sunmak, kamuda Türkiye´de kullanılmasını sağlamak ve sonra dünya pazarlarına açılıp birer oyuncu haline gelmesini sağlamak. Bizim en büyük ödülümüz bu olur, onlarında bunu yapmakla Türkiye´ye ödülü bu olur. Savunma sanayisindeki gibi sağlık sanayisinde de gelişmek istiyoruz ve dünyada kıymetli bir oyuncu olmak istiyoruz. İyi bir fırsat alanımız var" dedi.

Birinci, "Fırsat alanımız şu; biz 2020 Covid pandemisinden sonra dünyadaki ülkeler sağlık sistemlerini restore etme kararı aldılar. Ama biz bu pandemi sürecinde çok başarılı bir süreç yaşadık. Ve Türkiye ilgi çekmeye başladı. Bu sebeple de Türkiye´nin sağlık oyuncularıyla, sektör oyuncularıyla daha fazla çalışmak istiyorlar. Biz bunu fırsata çevirmek ve savunma sanayisindeki gibi sağlık sanayisinde de etkili hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan ekipten Koç Üniversitesi öğrencisi Mehmet Dağhan Namlıoğlu, "Biz 4 tane görüntüyü alıp ayrı ayrı işleyen ondan sonra da bunları modele veren bir program hazırladık. Bu programımız hastalarımızın birat skoru dediğimiz, kanser var mı yok mu? Anlamamıza yarayan skoru çıkartmaya yarıyor. Erken teşhisten ziyade kanser hastası olan hastaların bazen büyük kitleler oluyor doktor direkt bakınca onu gördüğü için daha küçük bulgular bazen gözden kaçabiliyor. Bu tarz modeller küçük bulguları daha rahat görüyorlar. Bundan dolayı doktorumuzun teşhis koymasında ona yardımcı oluyor" şeklinde konuştu

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otizmde dikkat çeken artış: Her 36 çocuktan birinde görülüyor
SAĞLIK Otizmde dikkat çeken artış!
D vitamini eksikliği eskiye göre daha yaygın görülüyor
SAĞLIK Eksikliği kanser ve diyabet sebebi! Eskiye göre daha ...
Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu
SAĞLIK Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı ...
Parmak çıtlatmak eklemlere gerçekten zarar verir mi?
SAĞLIK Parmak çıtlatmak eklemlere zarar verir mi?
Ünlü talk show sunucusu Jerry Springer pankreas kanserinden ölmüştü! İşte pankreas kanserinin belirtileri
SAĞLIK En ölümcül kanser! İşte sessiz katilin belirtileri
Prostat büyümesini önleyen mucize ilaç! Araştırmalar hastaların yüzde 90’nında etkili olduğunu gösterdi
SAĞLIK Prostat büyümesini önleyen mucize ilaç!
İngiltere'den maskeye geri dönüş çağrısı!
SAĞLIK İngiltere'den maskeye geri dönüş çağrısı!
Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?
SAĞLIK Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?
Kalp pilleri genç hastalarda daha çok tercih ediliyor
SAĞLIK Kalp pilleri genç hastalarda daha çok tercih ediliyor
Prostat kanserinde Mikro Ultrason dönemi ile erken tanı ve tedavi şansı
SAĞLIK Prostat kanseri tanısında Mikro Ultrason dönemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.