TESK Başkanı Palandöken, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, 34'üncü Ahilik Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ticarette güzel ahlakı, birlik, dayanışma ve paylaşmayı en önemli ilke olarak gören Ahilik kültürünün yüzyıllarca var olmaya devam edeceğini belirten Palandöken, esnaf ve sanatkarın da bu kültürün aynası olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Palandöken, "Değişen ve gelişen dünya düzenine karşı iyi ve ahlaklı ticareti ayakta tutmak zorlaşsa da esnaf ve sanatkarımızı haksız rekabete karşı korumalıyız. Onun ayakta kalması, esnaf komşusunun da ekonominin de ayakta kalması demektir. Geçmişten gelen ve günümüze ışık tutan bu değerli kültür mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Ahilik Haftası kutlamalarını görkemli ve coşkulu şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu teşkilatın temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Kırşehir'de gerçekleşecek final niteliğindeki kutlama programı eş zamanlı olarak 81 ilimizde yapılacak. Öncelikle Ahi Teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ı saygıyla anıyor, yüzyıllardır süregelen bu kültürde güzel ahlaklı ticareti sürdüren tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."