TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ramazan Bayramı mesajı:

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı mesajında, "2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlarımızın umudu, önümüzdeki bayramlara kaldı. Bayramdan sonra piyasanın hareketlenerek yaraların bir an önce sarılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde geçtiğini belirtti.

Ramazanda başlayan ve bayramı da içine alan "tam kapanma" nedeniyle akrabalar, dostlar ve komşularla bir araya gelinemediğini, iftar sevincinin paylaşılamadığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır salgının getirdiği zorluklara göğüs geren esnafımız, bu bayrama buruk giriyor. Başta bayramlık ve ikramlık satan esnafımız olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız için durgun ve hayli zor bir dönem oldu. 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlarımızın umudu, önümüzdeki bayramlara kaldı. Bayramdan sonra piyasanın hareketlenerek yaraların bir an önce sarılmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile milletimizin bayramını kutluyor, bayramın sağlık, sıhhat ve bereket getirerek, hayırlara vesile olmasını diliyorum. En büyük isteğimiz, içinde bulunduğumuz bu zor günleri bir an önce geride bırakarak, eski bereketli, sağlıklı ve huzurlu günlerimize geri dönmek."