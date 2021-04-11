TESK Genel Başkanı Palandöken'den ramazanda israftan kaçınma çağrısı

AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazanın, bereketin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin ayı olduğunu belirtti.

Gıda israfının ramazanda ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Palandöken, "İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çok sayıda kişinin işsiz kaldığı ve geçim sıkıntı çektiği bu dönemde bir lokma ekmek, bir damla su bile israf edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre her yıl 7,7 milyon ton yiyecek ve içeceğin israf edildiği Türkiye'nin dünyada en fazla gıda israfı yapılan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu aktararak, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu yıl evlerimizde geçireceğimiz mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Salgın koşullarını göz önünde bulundurarak israftan mümkün olduğunca kaçınılmasını çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Özellikle evde olduğumuz bu günlerde israftan kaçınmak milli bir görev olmalı. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız."