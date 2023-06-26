TESK Genel Başkanı Palandökenden Kurban Bayramı mesajı

AA

Palandöken, Kurban Bayramı mesajında, bayramda yaklaşık 2,5 milyon küçükbaş ve 800-900 bin civarı büyükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin, ülkenin ihtiyacı olan ham derinin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığına dikkati çeken Palandöken, "Dolayısıyla derinin ziyan, hayvanın heba olmaması için vatandaşlarımız kurbanını eğer kendi kesecekse kaliteli bıçaklar kullanmalı, kendi kesmeyecekse işin ehli kasap esnafımıza güvenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞRU KESİM TEKNİKLERİ UYGULANMALI"

Palandöken, etin ve derinin ziyan olmamasının hem dini hem ekonomik açıdan önemini vurgulayarak, "Piyasada her fiyata bıçak bulmak mümkün. Bıçak alırken daha uygun fiyatlı diye kalitesiz bıçaklar alınmamalı. Kurban kesme vecibesinin en doğru şekilde yerine getirilmesi için kullanılan bıçak kadar tercih edilen kasap da çok önemli. Kurbanda eti daha verimli kullanmak için doğru kesim teknikleri bilen kasap esnafımız tercih edilmeli. Çünkü etin doğru şekilde kesilmesi eti daha lezzetli kılarken, etin saklama ve tazelik süresini artırır. Ayrıca israfın da önüne geçer" dedi.

Palandöken, kurban derisinin kaliteli ve işlenebilir olması için kesim sonrası hızla temizlenmesi ve tuzlanması gerektiği uyarısında da bulunarak, doğru yöntemlerle kesilen ve saklanan derilerin kalitesinin arttığını, bu derilerle yapılan ayakkabı, çanta, ceket, cüzdan, kemer gibi çok sayıda ürünün ihraç edildiğini ve ülkeye döviz girdisi sağlandığını ifade etti.