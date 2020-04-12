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TESK: Gıdada arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için israftan kaçınmalıyız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların özellikle gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini belirterek, "Gıdada arz talep dengesizliğinin yaşanmaması ve fiyatların yükselmemesi için israftan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu

Gıdada arz talep dengesizliği
AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerde kalan vatandaşların özellikle gıda ürünlerine talebinin artmasına paralel olarak israfın da çoğaldığına dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadelede israftan kaçınmanın önemine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yıl Kovid-19 nedeniyle günler öncesinden evlerimize kapandık. Ramazan ayını da aynı şekilde evlerimizde geçireceğiz. Özellikle evde olduğumuz bugünlerde ve ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz."

Palandöken, gıda israfı sebebiyle çöpe giden parayla onlarca hastane ve okulun yapılabileceğini vurguladı.

Milli bir görev olarak herkesten israftan kaçınmalarını isteyen Palandöken, "Gıdada arz talep dengesizliğinin yaşanmaması ve fiyatların yükselmemesi için israftan kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

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