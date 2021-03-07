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TESK'in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son 1 yılda kadın esnaf üye sayısı yaklaşık 49 bin arttı

TESK'in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı
AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kadın esnaf sayısında yaşanan değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadın esnaf ve sanatkar sayısının son bir yılda 49 bin 464 arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıl şubat sonu itibarıyla 298 bin 113 olan kadın esnaf ve sanatkar sayımız bu yıl şubat sonunda 49 bin 464 artarak 347 bin 577 oldu. Toplam esnaf ve sanatkarlar içindeki kadın esnaf oranı ise yüzde 16,34’ten yüzde 17,21’e yükseldi. Dünyanın adeta kabusu konumundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en derinden yaşadığımız dönemde yani son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısındaki artış sevindirici. Bu rakamlarla Türkiye’de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gururluyuz. Temennimiz kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyacımız var."

Öte yandan kadınların evde üretim yaparak da ekonomiye büyük katkı sağladıklarını vurgulayan Palandöken, salgın döneminde ev yapımı, doğal ve sağlıklı ürünlere olan talep arttığı için evde üretim yapan kadınların sayısında da artış yaşandığını belirtti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Evde ekmek, tarhana, yufka, erişte, salça ve benzeri gibi çok sayıda geleneksel ürün üretilirken aynı zamanda dikiş-nakış ve oya işi, halı, kilim, dokuma faaliyetleri, örgü, dantel ve süs eşyaları üretilip satılıyor. Evde üretim yapan kadınlarımız bu sayede esnaflığın ilk adımını atıyor ve ileride dükkan açıp yanında işçi çalıştırarak girişimcilik örneği sergiliyor. Kadınlarımızı iş hayatına özendirmek için, özellikle salgın döneminde artış gösteren bu küçük çaplı üretim faaliyetleri mikro krediler ile desteklenmeli. Mikro krediler sayesinde kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilirler."

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