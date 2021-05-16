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TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

TESK'ten esnaf borçlarına erteleme isteği - Haberler
AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelgeyle duyurduğu kademeli normalleşme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgınla ilgili faturanın "yine esnaf ve sanatkara çıkarıldığını" savundu.

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu ve insanların işlerinin başına geçmesi gerektiğini belirten Palandöken, "14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Esnafın yarasına merhem olacak karşılıksız hibe desteği verilmeli ve tüm borçları faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmeli. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Hava yoluna hiçbir kısıtlama getirilmezken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir."

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