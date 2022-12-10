AA

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları devam eden EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların da gündeme alınması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İlgili makamlarca, camialarının taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini belirten Palandöken, "EYT ile ilgili yapılacak düzenlemelere esnaf ve sanatkarımız da dahil edilerek esnafımızın emekli olmasının önü açılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sorunların çözülmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Esnafın yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde emekli olurken esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımız, en düşük maaşı alıyor. Esnafımızın aldığı emeklilik maaşında da düzenlemeye gidilmeli. Öte yandan 2000 yılı öncesinde vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt olup Bağ-Kur'a kayıt olmayanların mağduriyeti devam ediyor. Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın bu problemleri mutlaka çözülmeli. Esnafımızın bugüne kadar kaybettiği haklarının, EYT düzenlemesi kapsamındaki çalışmaların içine alınarak, hakkaniyetle bağdaşır şekilde çözülmesini talep ediyoruz."