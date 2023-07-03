AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan kamuya olan borçların yapılandırması için başvuruların bugün sona ereceğini anımsattı.

Bendevi Palandöken

Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre uzatılmasını isteyen Palandöken, piyasada nakit akışının daha hızlı olacağından ödemelerin kolaylaşacağını kaydetti.

Palandöken, "Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur" ifadesini kullandı.