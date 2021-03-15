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Teşkilat 3. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 2. son bölüm... Teşkilat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT1'in kısa sürede önemli bir ilgi gören yeni dizisi Teşkilat, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam; Serdar'ın Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalması damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Teşkilat 3. yeni bölüm fragmanı...

Teşkilat 3. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 2. son bölüm... Teşkilat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimle

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl’ün yer aldığı Teşkilat’ın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TEŞKİLAT 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra’dan gelir.

Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

TEŞKİLAT 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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