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Teşkilat bu akşam var mı yok mu?

TRT 1 ekranlarında bu hafta pek çok dizi yayınlanmaması sebebiyle Teşkilat'ın bu akşam olup olmadığı seyircilerin gündeminde. Teşklilat dizisi 4 Aralık Pazar TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizi severler Teşkilat'ın neden yayınlanmadığını sorguluyor. İşte 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm tarihi hakkında...

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması sebebiyle gündem oldu. Başrollerini Deniz Baysal Yurtçu ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. İşte detaylar...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi ara verdi. Teşkilat dizisi de bu akşam yayınlanacak Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal maçları sebebiyle ekranlara gelmeyecek. 
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Teşkilat yeni bölümüyle 11 Aralık Pazar akşamı 20.00'da izleyicisi ile buluşacak. 
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Ömer’in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley’nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 4 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

    4 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:10 Kalk Gidelim

    08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerinin Peşinde

    13:20 Kasaba Doktoru 

    17:00 Ana Haber

    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"

    20:00 3'te 3

    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"

    00:00 Türk Sineması "Anadolu Kartalları"

    02:20 Şehirden Uzakta

    03:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

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