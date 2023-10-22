Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Teşkilat 4. sezon oyuncuları ve karakterlerin isimleri
Teşkilat dizisinin yeni sezonu için beklenen gün geldi çattı. Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizi, bu akşam 4. sezonunun ilk bölümüyle boy gösterecek. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı diziye yeni sezonunda da birbirinden önemli oyuncular katılacak. İşte, Teşkilat'ın 4. sezonunda kadroya katılan isimler ve son bölümde yaşananlar...
TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Teşkilat, bu akşam 4. yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne saatler kala yeni sezonda kadroya giren oyunculara dair bilgileri ve 3. sezon finalinde yaşananları bir araya getirdik. İşte, detaylar...
İŞTE TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI
Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy
Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy
Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca
Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı
İlker Kızmaz - Gökhan Kargı
Selin Genç Sena - Kadroda
Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy
Melisa Akman - Nazlı Hisarca
TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır.
Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.
Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.