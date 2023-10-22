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        Haberler Televizyon Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Teşkilat 4. sezon oyuncuları ve karakterlerin isimleri! TRT 1 dizisi Teşkilat bu akşam var mı, yok mu?

        Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Teşkilat 4. sezon oyuncuları ve karakterlerin isimleri

        Teşkilat dizisinin yeni sezonu için beklenen gün geldi çattı. Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizi, bu akşam 4. sezonunun ilk bölümüyle boy gösterecek. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı diziye yeni sezonunda da birbirinden önemli oyuncular katılacak. İşte, Teşkilat'ın 4. sezonunda kadroya katılan isimler ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:27
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        TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Teşkilat, bu akşam 4. yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne saatler kala yeni sezonda kadroya giren oyunculara dair bilgileri ve 3. sezon finalinde yaşananları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        İŞTE TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI

        Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy

        Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy

        Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca

        Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı

        İlker Kızmaz - Gökhan Kargı

        Selin Genç Sena - Kadroda

        Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy

        Melisa Akman - Nazlı Hisarca

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        TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır.

        Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

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        Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

        Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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