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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla beklentileri karşılayamadı - Otomobil Haberleri

        Tesla beklentileri karşılayamadı

        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, yılın üçüncü çeyreğinde senelik bazda yüzde 6,4 artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:21
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        Tesla beklentileri karşılayamadı
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        Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

        Buna göre, şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 469 bin 796 araç üretti. Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 430 bin 488 araç üretmişti.

        Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 462 bin 890 oldu.

        Piyasa beklentileri, şirketin bu dönemde 463 bin 310 araç teslim etmesi yönündeydi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde 435 bin 59 araç teslim etmişti.

        Şirketin hisseleri, beklentileri karşılayamayan teslimat verileri sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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