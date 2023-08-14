Tesla Çin'de fiyatları düşürdü

Önde gelen Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki satış fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre şirket, 14 Ağustos'tan itibaren Model Y long-range and performance versiyonları için Çin'deki fiyatları düşürdü.

Firma, her iki modelin başlangıç fiyatında 14.000 yuan indirime gitti. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı yüzde 4,5 düşüşle 299.900 yuan'a, Model Y Performane'ın başlangıç fiyatı ise yüzde 3,8 düşüşle 349.900 yuan'a geriledi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçen ay yaptığı açıklamada otomobil üreticisinin marjlarını sıkıştırsa bile daha fazla fiyat indirimi yapmasının mümkün olduğunu duyurdu.

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Tesla, geçen yılın son aylarından itibaren ABD, Çin ve diğer pazarlarda fiyat indirimlerine gitti. Kendisini rekabet, ekonomik belirsizliklerden korumak ve stokları azaltmak için indirimlerle beraber diğer teşvikleri de artırdı.

China Passenger Car Association'a (CPCA) göre, Tesla'nın Çin'de üretilen araçlarının satışları Temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 31 geriledi ve Aralık'tan bu yana ilk aylık düşüşünü yaşadı.