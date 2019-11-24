Tesla Cybertruck, teknoloji ve pick-up severlere tanıtıldı. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, bir süredir beklenen pick-up modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Cybertruck adı verilen elektrikli pick-up, tasarımı ile rakiplerinden ayrılıyor. Tesla Cybertruck'ın özellikleri haberimizde.

TESLA CYBERTRUCK'IN ÖZELLİKLERİ

Füturistik çizgileri ile dikkat çeken aracın başlangıç versiyonun arkadan itişli olarak satılacağı açıklandı. 400 kilometrelik bir menzil sunan bu versiyonun fiyatının ise ABD'de 40 bin dolardan başlayacağı bildirildi. Bu versiyonun bin 500 kilogramlık bir taşıma kapasitesinin olduğu da verilen bilgiler arasında. Baz modelin 6.5 saniye içinde 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiği aktarılıyor ki bu değer Cybertruck'ın Ram 1500 V8 ve Volkswagen Amarok V6'dan daha hızlı ivmelendiğini gösteriyor. Cybertruck'ın bir üst versiyonu ise ABD'de 50 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu versiyonda çift elektrikli motor yer alırken, aracın menzili ise 482 km olarak açıklanıyor. Araçtaki çift elektrikli motor, 0'dan 100 km/s hıza 4.5 saniye içinde çıkılmasını sağlıyor. Cybertruck ürün gamının tepesinde ise, 70 bin dolarlık fiyat etiketi ile 800 kilometre menzil sunan bir elektrik motoru yer alıyor. Bu versiyonun 0-100 km/s değeri ise 2.9 saniye olarak açıklanıyor. Tesla'nın pick-up modelinin tüm versiyonlarında havalı süspansiyon standart olarak sunuluyor.

Aracın benzerlerinden farklı olarak dizayn edilen bagaj kısmı ise, üzerinde bir kapak ile geliyor. Bagaj kapağının gerektiğinde kızaklar vasıtası ile bagaja ek yaparak, bu kısma motosiklet yüklemeye imkan sağladığı bildiriliyor. Böyle bir durumda, arka süspansiyonlarda otomatik olarak en alçak konuma geliyor.

Öte yandan, off-road kullanımda Cybertruck'ın yaklaşma açısı 35, uzaklaşma açısı da 28 derece olarak açıklanıyor. Aracın içinde 6 kişilik bir oturma kapasitesi sunulurken, ön konsolu 17 inch boyutundaki kontrol ekranı domine ediyor.

MUSK'IN ZOR ANLARI: KIRILMAZ CAM TANITIMDA KIRILDI

Cybertruck'ın en önemli özellikleri olarak, aracın 9 mm mermiye ve balyoz darbelerine dayanıklı gövdesi ile güçlendirilmiş camları açıklanıyor. Fakat, bizzat markanın kurucusu Elon Musk tarafından yapılan tanıtımda talihsiz bir olay meydan geldi. Öyle ki, Cybertruck'ın camlarının kırılmaz özelliğini test için etkinlikte yapılan deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Sahneye gelen bir görevli araca yakın mesafeden bir taş fırlattı ve aracın camı hem kırıldı hem de çatlaklar oluştu. Beklenmedik bu gelişme ise Musk'ın sahnede zor anlar yaşamasına neden oldu. Cybertuck'ın eletrikli pick-up pazarında şuan için pek rakibi bulunmuyor. Fakat, yakın gelecekte Rivian, Ford ve GM de elektrikli pick-uplarını satışa sunmaya hazırlanıyor.