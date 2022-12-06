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Haberler Otomobil Tesla'dan dev geri çağırma!
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Tesla yaklaşık yarım milyon aracını geri çağırdı!

Tesla Çin'deki 435 bin 132 adet otomobilini geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni olarak stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası gösterildi. Yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı kaydedildi

Tesla'dan dev geri çağırma!
AA

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de kapsamlı bir geri çağırma operasyonu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, markanın Çin'deki 435 bin 132 adet Model 3 ve Model Y modeli, stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle geri çağırıldı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

Açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

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