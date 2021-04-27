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Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr

Şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştiren şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttı

Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr
AA

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Tesla, 2021'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretim ve teslimatı gerçekleştirdiğini duyuran şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2638 artarak 438 milyon dolara çıktı. Tesla'nın net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 16 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,23 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,93 dolar olarak kaydedildi.

Tesla, ocak-mart döneminde küresel çapta 184 bin 800 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

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