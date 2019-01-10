Elektrikli otomobil markası Tesla, iki modelinin en baz versiyonlarının menzilini ve gücünü artırmaya hazırlanıyor. Buna göre, ürün gamı 75kWh batarya ile başlayan Model S ve Model X'in, en ucuz versiyonlarının artık 100kWh'den başlaması öngörülüyor.

Gelişmelerin Tesla almak isteyenlere daha uzun menzil ve daha çok güç vaad ederken, araçların başlangıç fiyatlarını da 18 bin dolar yükseltecek.

SON SİPARİŞ TARİHİ 13 OCAK

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, 75kWh kapasiteli markanın en ucuz batarya sistemini almak isteyenlerin 13 Ocak'a kadar sipariş vermeleri gerektiğini, bu tarihten sonra söz konusu ünitenin satışa sunulmayacağını belirtti.

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

Yapılan değişiklik ile birlikte, Model S'in ABD'deki en düşük satış fiyatı 76 bin dolardan 94 bin dolara, Model X'in de başlangıç fiyatı 82 bin dolardan 97 bin dolara yükselecek.

DAHA KÜÇÜK MODELDE KULLANILACAK

Tesla geçmiş yıllarda Model S'te 60kWh ve 70kWh seçenekleri de sunmuştu. Markanın Model S ürün gamından kaldırdığı 75kWh kapasiteli ünite ise hali hazırda Model 3'te sunulmaya devam ediliyor.

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