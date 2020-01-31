- Getty Images Elektrikli otomobil \u00fcreticisi Tesla, ilk kez y\u0131ll\u0131k k\u00e2r a\u00e7\u0131klad\u0131. 10 y\u0131l \u00f6nce halka a\u00e7\u0131lan \u015firket, y\u0131l\u0131n son \u00e7eyre\u011finde 386 milyon dolar k\u00e2r elde etti\u011fini duyurdu. B\u00f6ylece hisselerinin y\u00fczde 27 si G\u00fcney Afrikal\u0131 giri\u015fimci Elon Musk a ait olan \u015firket 2019 u 35,8 milyon dolar k\u00e2rla kapad\u0131. A\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan \u015firketin son sekiz ayd\u0131r y\u00fckseli\u015fte olan hisselerinin de\u011feri yakla\u015f\u0131k 11,5 artt\u0131. 2019 d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu Tesla n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda 2019 un \u015firket i\u00e7in bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu\u011fu belirtildi. A\u00e7\u0131klamada \u015firketin, \u015eanghay da planlanandan daha erken a\u00e7\u0131lan fabrikas\u0131 ve \u00fcretimine yeni ba\u015flanan g\u00f6rece d\u00fc\u015f\u00fck fiyatl\u0131 yeni SUV si Model Y ile b\u00fcy\u00fcmeye devam edece\u011fi vurguland\u0131. Model Y de ilk teslimatlar\u0131n bu \u00e7eyre\u011fin sonlar\u0131nda ba\u015flamas\u0131 bekleniyor. https:\/\/www.facebook.com\/watch\/?v=2753336698044100 Berlin de yeni fabrika Tesla gelecek y\u0131l Almanya n\u0131n ba\u015fkenti Berlin yak\u0131nlar\u0131nda yeni bir fabrika a\u00e7may\u0131 planl\u0131yor. \u015eirket yetkilileri 2020 de toplam 500 bin ara\u00e7 satma hedefini rahatl\u0131kla a\u015fabileceklerini s\u00f6yl\u00fcyor. Bu hedef tutturulursa, \u015firket ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 y\u00fczde 36 oran\u0131nda art\u0131rm\u0131\u015f olacak. Ge\u00e7en hafta hisselerinin de\u011feri 100 milyar dolara ula\u015fan Tesla, Toyota n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli ikinci otomotiv \u015firketi olmu\u015ftu. Hisselerinin de\u011feri don d\u00f6rt ayda iki kattan fazla artan \u015firket Volkswagen i geride b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131. Y\u0131llard\u0131r zarar eden \u015firket, i\u015f\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131 azalt\u0131p \u00fcretim d\u0131\u015f\u0131 harcamalar\u0131nda kesintiye gittikten sonra ge\u00e7en y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finde k\u00e2r a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \u015eirket, Tesla ak\u00fclerinin yand\u0131\u011f\u0131 ve ara\u00e7lar\u0131n aniden h\u0131zland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki \u015fikayetler sonras\u0131 ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturmalar nedeniyle hi\u00e7 y\u0131ll\u0131k k\u00e2r a\u00e7\u0131klayamam\u0131\u015ft\u0131. Tesla 100 milyar dolarl\u0131k piyasa de\u011feriyle d\u00fcnyan\u0131n 2. en b\u00fcy\u00fck otomotiv \u015firketi oldu Tesla, \u00c7in de \u00fcretti\u011fi ilk otomobilleri teslim etti NeuraLink: Elon Musk \u0131n insan beynini bilgisayara ba\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015fan yeni \u015firketi