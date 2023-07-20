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        Haberler Otomobil Tesla'nın geliri ve kârı arttı - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın geliri ve kârı arttı

        Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47, net kârı yüzde 20 arttı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 07:34
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        Tesla'nın geliri ve kârı arttı
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        Tesla, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğinde 16,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 2,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar olmuştu.

        Şirketin 2022'nin ikinci çeyreğinde 76 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 91 sente yükseldi.

        Tesla'nın yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,3 olan brüt kar marjının ise şirketin fiyat indirimleri yoluyla satışları artırma çabalarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18,2'ye gerilediği görüldü.

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        ÜRETİMİ DE YÜKSELDİ

        Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 479 bin 700 otomobilin üretimini yaparken, 466 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 86, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 83 arttı.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, üretim ve teslimat sayılarıyla ve tek bir çeyrekte 25 milyar dolara yaklaşan gelirle yılın ikinci çeyreğinin şirket için birçok düzeyde "rekor" bir çeyrek olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Şu anda içinde bulunduğumuz makroekonomik ortam göz önüne alındığında, bu tür sonuçlara ulaşabildiğimiz için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Şirketin maliyet düşürme, gelecekte büyümeyi sağlayacak yeni ürünleri geliştirme, AR-GE yatırımları, daha iyi araç finansmanı seçenekleri, sürekli ürün iyileştirme ve serbest nakit akışı yaratma konularına odaklandığı vurgulanan açıklamada, "Bu belirsiz zamanların zorlukları bitmedi ancak çeşitli yüksek potansiyelli projeler aracılığıyla işin uzun vadeli başarısı için doğru bileşenlere sahip olduğumuza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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