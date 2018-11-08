ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Musk'ın yerine Tesla Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Robyn Denholm'u getirdi.

Musk, kendisi ve şirketi adına toplam 40 milyon dolar ceza ödeyecek.

2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda olan Denholm, aynı zamanda Avusralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017 yılından bu yana CFO (finans direktörü) görevini yürütüyor.

Ataması hemen yürülüğe giren Robyn Denholmbu görevinin yanı sıra Tesla Denetleme Komitesi'nde sürdürdüğü görevini de bırakacak.

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