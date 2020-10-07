Tesla'ya sabotaj şoku

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni bir sabotaj olayı ile karşı karşıya kaldı. Şirketin Kaliforniya Fremont fabrikasında bir çalışanının, fabrikanın bir kısmını geçen ay kasıtlı bir şekilde sabote ettiği açıklandı. Durumun anlaşılması üzerine işten çıkarılan çalışanın, şirketin bilgisayarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Tesla Başkan Yardımcısı Al Prescott tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme mesajında, olayın erkenden fark edildiği ve fabrikadaki operasyonun çok kısa bir süre için aksadığı kaydedildi.

Model S, X, 3 ve Y otomobillerinin üretildiği Tesla'nın Fremont fabrikasında, 10 bin kişi çalışıyor.

Çalışanları tarafından zaman zaman sabote edilen Tesla, son olarak CEO'su Elon Musk'ın açıkladığı üzere siber saldırıya uğramıştı. Tesla'nın Nevada fabrikasını geçtiğimiz ay Rus hackerların siber saldırısan maruz kaldığı kaydedilmişti.

2018 yılında da, Tesla'nın bir başka çalışanı Tesla üretim sisteminde değişiklikler yapmak ve şirketin gizli bilgilerini üçüncü taraflara aktarmakla suçlanmıştı.