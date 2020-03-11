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Tesla Cybertruck için yeni fabrika arayışına girdi

Geçtiğimiz günlerde 1 milyonuncu aracını bantlardan indiren ABD merkezi elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni bir fabrika arayışına girdi. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gelişmeye göre, ABD'de açılacak yeni fabrika markanın pick-up modeli Cybertruck'a ev sahipliği yapacak

Tesla
HABERTURK.COM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yeni bir fabrika arayışında olduğu kaydediliyor. Çin'deki tesisi bir süre önce devreye giren ve Almanya'nın başkenti Berlin'de de bir üretim tesisi açmaya hazırlanan şirketin, şimdi ise kendi ülkesi ABD'de yeni bir fabrika açacağı belirtiliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, markanın elektrikli pick-up modeli Cybertruck modeline ev sahipliği yapması beklenen yeni fabrika, yakında tanıtılacak Model Y'nin de üretim üssü olabilir.

 

2021'de satışa çıkacak Cybertruck için şimdiden 100 bin sipariş alındığı açıklanırken, markanın önceki gün 1 milyonuncu aracını ürettiğini duyurması da yeni fabrika konusunda ihtimalleri güçlendiriyor.

Öte yandan, Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki takipçilerine Texas'ta yeni bir fabrika kurma konusunda danışmıştı.

6'INCI FABRİKA OLACAK

Tesla'nın hali hazırda 4 fabrikası bulunuyor. Bunların üçü ABD'de biri ise Çin'in Şangay kentinde faaliyet gösteriyor. 

Sadece Şangay fabrikasında 150 bin adet Model 3 üretiliyor. Model Y'nin piyasa çıkışı ile birlikte ise fabrikanın yılda 250 bin adet araç üretmesi bekleniyor.

2020 yılı sonunda Tesla'nın global üretiminin 500 bin adede çıkması öngörülüyor.

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