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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha önceden duyurduğu yeni fabrika yatırımında lokasyon tercihini yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, markanın elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın üretileceği tesis ABD'nin Teksas eyaletinde inşa edilecek.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni tesis 'ekolojik bir cennet' olacak ve kapıları kamuoyuna açılacak.

Teksas'taki Tesla fabrikasında şirketin Kuzey Doğu Amerika pazarı için Cybertruck, Semi truck, Model 3 ve Model Y gibi otomobillerini üretmesi bekleniyor.

Şirketin yeni tesisinde 5 bin kişilik istihdam sağlanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Çin'de ABD dışındaki ilk fabrikasın açan Tesla, Almanya'da da yeni bir tesis açma hazırlığı içerisinde.