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HaberlerSağlıkTESPİT EDİLDİ! Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu - Haberler
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Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu: Göz ve ciltte döküntü ile kaşıntı

Eskişehir Şehir Hastanesi 'Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde, 5 ayda 2 bin 100'e yakın koronavirüs atlatan hasta, kontrolden geçirildi. Kişilerin hastalığı atlattıktan sonra da solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarının devam ettiği tespit edilirken, ikinci kontrollerde ise göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları belirlendi

TESPİT EDİLDİ! Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu - Haberler
Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu
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DHA

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, koronavirüsü atlatan kişilerin uzun dönem takiplerinin yapıldığı Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde, 5 ayda 2 bin 100'e yakın hasta kontrolden geçirildi. Eskişehir´in yanı sıra çevre illerden de gelen koronavirüsü yenmiş kişilerde hala solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlık şikayetlerinin devam ettiği belirlendi. İkinci kez kontrole gelenlerde yapılan incelemelerde ise koronavirüsü atlatanların göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları tespit edildi.

'ATİPİK GÖZ VE CİLT BOZUKLUKLARINA RASTLIYORUZ'

Hastane Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Covid Sonrası İzlem Merkezi´nde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan 1'inde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını anlattı. Bildirici, "Hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri devam ediyor. Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin Covid ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Bu konu ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

'HASTALARI TAKİP EDİYORUZ'

Covid Sonrası İzlem Merkezi Koordinatörü Dr. Şebnem Eker Güvenç de koronavirüs atlatanların eklem ağrısı, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerinin yaygın olduğunu söyledi.

Kontroller sırasında bunlara ek olarak farklı semptomlarda şikayetler de görmeye başladıklarını kaydeden Güvenç, "Cilt döküntüleri, gözle ilgili semptomlardan bulanıklık, bozukluk gibi şikayetlerle geliyor hastalarımız. Bunları ilgili bölümlere yönlendirerek takip ediyoruz. Tabi bu durumları Covid enfeksiyonu ile direkt ilişkilendirmek için henüz erken ama hastaların takibinde bunu gözlemleyeceğiz. Değişik semptomlarla gelen hastaları oldukça sık görüyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz ve hastaları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de verileri takip edeceğiz. Yeni bulgular hastalıktan 3-4 ay sonra cilt döküntüleri, kaşıntı ile gelen hastalar var" dedi.

Geçen yılın Ekim ayında koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuşan Fatih Harman da kontrolleri için İzlem Merkezi´ne geldiğini söyledi. Hala bazı sıkıntılarının devam ettiğini anlatan Harman, "Ekim ayında hastalığı kaptım sonrasında rahatsızlandım, ateşim çıktı. Hastanede yapılan test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Evde tedavi uyguladılar. Sonrasında tekrar rahatsızlanınca hastaneye yattım. İlaç tedavisi uyguladılar, 1 hafta sonrasında çıkış verdiler. Sonrasında merdiven çıkarken veya yürüdüğümde nefes sorunum oluştu. Onun için tekrar Covid İzlem Merkezi'ne geldim. Eskisine nazaran yürüdüğümde ya da koştuğumda tabi ki nefes darlığı şikayetlerim oluyor. Bu sıkıntılarım devam ediyor" diye konuştu.

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