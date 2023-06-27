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Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbirine dair tüm detaylar

Kurban Bayramı boyunca Müslümanlar tarafından bayram namazlarının ardından okunan teşrik tekbiri hakkında araştırmalar hız kazandı. Birçok vatandaş, 28 Haziran ila 1 Temmuz tarihleri arasında sürecek bayramda teşrik tekbiri getirmeye hazırlanıyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...

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  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar teşrik tekbiri getirmeye hazırlanıyor. 23 farz namazının ardından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" olarak okunan teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

    Hz. Muhammed'in, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

    Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

    Hz. Peygamberin (s.a.s.),kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

    Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

    Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    HANEFİLERE VE ŞAFİLERE GÖRE TEŞRİK TEKBİRİ

    Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günü ikindi namazı arasında sekiz vakit farz namazın ardından tekbir alınır. Mâlikîler’e göre teşrîk tekbirleri, bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit farz namazın arkasından alınır. Hanbelîler ve Şâfiîler, teşrîk tekbirlerinin vaktini kişinin hac görevini ifa edip etmemesine göre belirlemişlerdir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramında Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri nedir, ne için okunur?

    Şâfiîler’de tercih edilen görüşe göre hacda bulunan kişi, telbiye görevinin bitimini izleyen bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında tekbir getirir; hacı olmayanlar da bu konuda onlara tâbidir. Hacı olmayanların arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazı veya arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında tekbir getirecekleri şeklinde iki görüş daha bulunmaktadır; Şâfiî çevrelerinde uygulama bu son görüş doğrultusundadır. Hanbelîler’e göre hacılar bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü ikindi namazı, hacı olmayanlar arefe günü sabah namazı ile dördüncü günü ikindi namazı arasında tekbir getirir. Zâhirîler’e ve Zeydîler’e göre arefe günü sabah namazı ile bayramın son günü ikindi vakti, Ca‘ferîler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazı ile üçüncü günü sabah namazı arasında tekbir alınır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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