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Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

İslam alemi için iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı sırasında hakkında en çok arama yapılan konulardan bir de teşrik tekbiri oldu. Söz konusu konuya ilişkin en çok; teşrik tekbiri nedir, nasıl, ne zaman getirilir ve ne zaman biter sorularının cevapları aranıyor. İşte ayrıntılar...

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  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

    Kurban Bayramı'nın artık son 2 gününe girildi ve hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de teşrik tekbirlerinin bitiş tarihi oldu oldu. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı önemli açıklama yaptı. Peki, teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? 
  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

    TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

    Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı'nda getirilmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ramazan bayramı öncesinde de getirilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. Ayrıca Dinayet İşleri Başkanlığı'na göre;
  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

    Peygamber Efendimiz, Teşrik Tekbirinin Kurban bayramı arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününde ikindi namazına kadar ve tabi ikindi namazı da dahil olmak üzere teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Teşrik Tekbiri mesheplere göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir. Mesheplere göre Teşrik Tekbiri;Hanefi meshebine göre, Kurban bayramının afere gününün sabahından namaz ile başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra farza kadar 23 vakitte getirilmektedir. Teşvik getirme günlerinde ise kazaya kalan namazlar aynı gün içerisinde kılınırken yine teşvik tekbirleri getirilebilir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

    Şafii meshebine göre; hacda bulunan kişi, telbiye görevinin bitiminden sonraki bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında tekbir getirebilir. Hacı olmayanlar da bu konuda onlara tabidir. Hacı olmayan kimseler de Kurban bayramının arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazın arasında tekbir getirebilir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

    TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA KAZA EDİLİR Mİ?

    Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.
  • Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı! Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir ve ne zaman biter?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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