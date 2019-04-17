5 | 16

Genç kadın, artık kendisini daha güzel ve daha seksi hissettiğini söyledi ve ekledi: "Kendini kabullenmek, büyümek ve kendimizi sevmeyi öğrenmek, gözümde mutluluğun anahtarıdır. Bu yolculuğumda eğer bir kişiye bile yardım edebilirsem o zaman yeryüzündeki amacıma ulaşmış olurum. 20 yıl sonra, o küçük 11 yaşındaki kıza bunları söylemekten gurur duyuyorum: "Pes etmediğin için teşekkürler..."