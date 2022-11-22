Test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

Olay, Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde, 16 Kasım Çarşamba günü akşam meydana geldi. Motosikletini içeren bir internet sitesi ilan veren Erol Özdemir, alıcı arayan kişiyle, buluştur. Şüpheli ile Özdemir motosikletinin bulunduğu otoparkta bir süre pazarlık yaptı.

Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiklerini söyleyen Erol Özdemir, "Satmayı uzatmak, reklamını bir internet sitesine koyduk. Orada, reklamı gören bir kişi bizi aradı, motosikleti görmek istediğini söyledi. az 10 dakika pazarlığımız sürdü. Kıran kırana bir pazarlık yaptık. Motosikletimi 227 bin liraya satışa koymuştum, 220 bin liraya anlaştık" dedi.

"UZUN FARLARI YAKTI, ADETA BİZE SELAM ÇAKTI"

Hırsızlık anını anlatan Erol Özdemir, "Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık, yaklaşık 3-5 dakikadaki gürültü gürültüleri. Herhangi bir eksik bulamadı, yine de kontrol etmek istediğini belirtti. için anahtarı vardı.uzun yıllar abone bulunduğumuz otoparkta duran bir motosikletti.daha sonra motosiklete binip çalıştırdı,uzun farlarını yaktı.adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti.o an basiretim bağlandı.hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim.olayın hemen ardından Polis deneyimledi, şikayetçi oldum.

"BABAMA BEN YÖNLENDİRDİM, TAHMİT ETMEMİŞTİK"

Motosikleti çalınan Erol Özdemir'in oğlu Hasan Özdemir, "Motosikleti internetteki sitesinde ilana ben koydum, arayan kişiyi de babama ben yönlendirdim, süreç böyle gelişti. Böyle bir şeyin başına gelebileceğini hiçbir şekilde tahmin etmemiştik" diye konuştu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.