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Haberler Gündem 3. Sayfa Test edebilir miyim dedi, motoru çalıp gitti! O anlar kamerada... - Son haberler
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İstanbul'da test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı

İstanbul'da, motosikletini satmak amacıyla bir internet sitesine ilan veren Erol Özdemir'e ulaşan şüpheli, pazarlık sonrasında test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiğini belirten Erol Özdemir, "Kıran kirana bir pazarlık yapıp, 220 bin liraya anlaştık. Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık. Test sürüşü yapıp, yapamayacağını sorduğunda kendi malıma güvendiğim için anahtarımı verdim. Uzun farlarını yaktı. Adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti. Hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim" dedi

Test edebilir miyim dedi, motoru çalıp gitti! O anlar kamerada... - Son haberler
Test sürüşü için bindiği motosikleti çaldı
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DHA

İstanbul'da, internet sitesindeki ilanla ilgili temasa yönelik önlemler motosikleti almaya gelen şüpheli, satıcı ile uzlaşmadan sonra test sürüşü için bindiği motosiklet çalıp, kayıplara karıştı.

Olay, Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde, 16 Kasım Çarşamba günü akşam meydana geldi. Motosikletini içeren bir internet sitesi ilan veren Erol Özdemir, alıcı arayan kişiyle, buluştur. Şüpheli ile Özdemir motosikletinin bulunduğu otoparkta bir süre pazarlık yaptı.

GÜVENİNİ KAZANDI, GERİ DÖNMEDİ

Şüpheli motosikleti inceledikten sonra, test sürüşü yürütebildiğini söyledi. Güvenini yazdığı Özdemir'den motosikletin anahtarını teslim aldı. Daha sonra otoparktan motosikletle şüphelenen, geri dönmedi.

"SIKI DA BİR PAZARLIK YAPISI"

Motosikletini yenilemek için satmaya karar verdiklerini söyleyen Erol Özdemir, "Satmayı uzatmak, reklamını bir internet sitesine koyduk. Orada, reklamı gören bir kişi bizi aradı, motosikleti görmek istediğini söyledi. az 10 dakika pazarlığımız sürdü. Kıran kırana bir pazarlık yaptık. Motosikletimi 227 bin liraya satışa koymuştum, 220 bin liraya anlaştık" dedi.

"UZUN FARLARI YAKTI, ADETA BİZE SELAM ÇAKTI"

Hırsızlık anını anlatan Erol Özdemir, "Motosikleti denemek için otoparkta çalıştırdık, yaklaşık 3-5 dakikadaki gürültü gürültüleri. Herhangi bir eksik bulamadı, yine de kontrol etmek istediğini belirtti. için anahtarı vardı.uzun yıllar abone bulunduğumuz otoparkta duran bir motosikletti.daha sonra motosiklete binip çalıştırdı,uzun farlarını yaktı.adeta bize bir selam çaktı ve gürültüyle birlikte gaza basıp gitti.o an basiretim bağlandı.hayatımda hiç böyle bir hataya düşmemiştim.olayın hemen ardından Polis deneyimledi, şikayetçi oldum.

"BABAMA BEN YÖNLENDİRDİM, TAHMİT ETMEMİŞTİK"

Motosikleti çalınan Erol Özdemir'in oğlu Hasan Özdemir, "Motosikleti internetteki sitesinde ilana ben koydum, arayan kişiyi de babama ben yönlendirdim, süreç böyle gelişti. Böyle bir şeyin başına gelebileceğini hiçbir şekilde tahmin etmemiştik" diye konuştu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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