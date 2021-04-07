"Testi negatif çıkan 11 yaşındaki oğlumun tedirginliği bizi hastalıktan daha çok korkuttu"

AA

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Bayburt merkeze bağlı Arpalı Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Ankara'da düzenlenen bir toplantıya katılmak için yaklaşık 2 ay önce Kovid-19 testi yaptıran 55 yaşındaki Polattimur, herhangi bir belirti göstermemesine rağmen sonucun pozitif olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine evde izolasyon sürecine giren Polattimur, hastalığın 6. gününde şiddetli eklem, baş ve sırt ağrıları nedeniyle Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polattimur, buradaki 7 günlük oksijen ve ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Polattimur, AA muhabirine, pozitif olduğunu öğrendikten 6 gün sonra hastalığın vücuduna hakim olduğunu hissetmeye başladığını söyledi.

Eklem, sırt ve baş ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık yaşadığını anlatan Polattimur, "Süreç biraz daha ilerledikten sonra nefes darlığı da yaşamaya başladım. 7 gün hastanede yattım. Oksijen ve ilaç tedavisi gördüm. Yoğun bakım sürecine yaklaştım ama şükürler olsun o süreci yaşamadık." dedi.

- "Hayatımızın her anı değişti"

Polattimur, eşinin yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif, 11 yaşındaki oğlunun ise sonucunun negatif çıktığını aktardı.

Hastalık süresince ailesi için tedirgin olduğuna işaret eden Polattimur şunları kaydetti:

"Eşim benimle birlikte bu süreci yaşadı. 11 yaşındaki oğlumun testi negatif çıktı ve onun bizden ayrılışı, babaannesinde kalmaya gittiğindeki o tedirginliği bizi hastalıktan daha çok korkuttu. Eşimle aynı evde yaşıyoruz, o alt katta, ben üst katta. Hastalık süresince bütün yediğimiz içtiğimiz ayrıydı. Birbirimizle oturup sohbet edemiyoruz. Hayatımızın her anı değişti."

En çok endişe duyduğu konulardan birinin de "Acaba hastalığı birine bulaştırdım mı?" korkusu olduğuna dikkati çeken Polattimur, şöyle devam etti:

"Çünkü test yaptırmadan önce gayet sağlıklıydım. Siyasetçi olmam nedeniyle de toplumun birçok kesimiyle muhatap oluyordum. Kovid-19 olmadan önce birçok kez çift maske kullanıyordum. O kadar tedbirli davranıyordum. Hatta kasaba halkı hastaneye yatana kadar benim bu hastalığa yakalandığıma da inanmadılar."

- "Sabah erken kalkma alışkanlığımı bile elimden aldı"

Polattimur, vatandaşların bu hastalığı ciddiye alması gerektiğini, belde halkından birçok kişiyi Kovid-19 nedeniyle yitirdiklerini ifade ederek, birçoğunun da bu hastalıkla mücadeleyi halen sürdürdüğünü söyledi.

Hastalığı atlatmasına rağmen farklı sağlık sorunları ortaya çıkan vatandaşlar olduğuna değinen Polattimur, "Bunlar içerisinde gençler de var, yaşlılar da. Benim annem tam 42 gündür bu hastalıkla mücadele ediyor. Allah'a şükür evde ama nefes almakta, yürümekte çok sıkıntı yaşıyor. Ben atlattım ama eski heyecanım, çalışma azmim, hayata bakış açım gibi kendimde birçok eksiklikler hissediyorum. Sabah erken kalkma alışkanlığımı bile elimden aldı." diye konuştu.

Polattimur, hastalık süresince büyük fedakarlık gösteren sağlık personeline de teşekkür etti.