Testis kanseri en çok genç erkekleri vuruyor 0:00 / 0:00

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Ele gelen şişlik ya da kitlenin testis kanserinde erken fark edilen belirtiler arasında olduğunu

dile getiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, “Bu yüzden özellikle genç yaş grubundaki erkeklerin düzenli elle muayenelerine özen göstermeleri, olağan dışı değişiklikler fark ettiklerinde vakit kaybetmeden doktora gitmeleri önemli” dedi.

Genellikle kitle olan testis daha büyük olurken, çocuk sahibi olamayan hastalarda tümörlü

testislerin normalden daha küçük olabildiğini söyleyen Tinay, “Ancak hastalığın

ileri evrelerinde başka belirtiler de görülüyor. Örneğin, testis kanseri karın içindeki lenf

bezlerinin de şiştiği bir evreye geçtiğinde böbreğe baskı yaparak ağrıya sebep oluyor.

Sıçradığı organlara göre de farklı belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Akciğerlere sıçradığında

öksürük, kanlı balgam gibi geç dönem bulgularına rastlanıyor. Beyne sıçrama yaptığında ise

kafa içindeki kitlelerle ilgili şikayetler görülüyor. Ancak tüm bunlara rağmen testis kanseri zor

bir kanser türü değil. Özellikle erken evrede, sadece testisteyken yakalandığında cerrahi

müdahaleyle çözümü mümkün” diye konuştu.

"ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMA NEDENİYLE DOKTORA BAŞVURANLARA TESTİS KANSERİ TETKİKİ YAPILMALI"

Kardeşinde, ailesinde testis kanseri öyküsü ve testisin normal yerinde olmamasının testis

kanseri gelişiminde etkili olduğunu dile getiren Tinay, “Testisin sağlıklı olması için uygun bir sıcaklıkta olması ve bu nedenle karın boşluğunun içinde olmaması gerekiyor; bu hem sperm kalitesinin düşmemesi hem de orada bir tümör gelişmemesi açısından önemli. Bazı genetik sendromlar da testis kanserine neden olabilir ancak son dönemlerde bir diğer dikkat çekici sonuç da şu; çocuk sahibi olamama nedeniyle başvuran erkelerde bu kanserin görülme sıklığı artıyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmak için tedaviye gelen erkeklerin testis kanseri açısından daha ayrıntılı tetkik edilmelerine özen gösterilmeli” dedi.

TEDAVİYE BAŞLANMADAN ÖNCE SPERMLER DONDURULMALI

Hastalığın tanısına ve yayılımına göre cerrahi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinin

uygulanabildiğini söyleyen Tinay, “Bu sürecin başındayken önemli iki husus var. Birincisi, uygulanacak tedavilerden etkilenmemesi için hastanın spermlerini dondurması önerilebilir. Çünkü genç erkekler ileride çocuk sahibi olmak isteyebilir. İkincisi ise hasta psikolojisi. Sonuç olarak üretken dönemdeki bir erkek için, üretkenliğini sağlayan uzuvlarından birini kaybetmesi kolay bir durum değil. Bu nedenle psikolojik desteğin de en baştan planlanıp tedaviye eklenmesi faydalı olur. Testis kanseri hayatı engelleyen bir hastalık değil. Üstelik, üretkenlik açısından endişelere neden olsa da sperm dondurma yöntemiyle tedavi sonrasında da pek çok hasta çocuk sahibi oldu” dedi.

Hastalığa göre sadece kitle de alınabiliyor

Geçmiş yıllarda testis yerine sadece kitlenin alınmasına sıcak bakılmadığını belirten Tinay, “Günümüzde özel seçilmiş hastalarda sadece kitlenin alınması da sağlanıyor.

Ancak bu tip durumlarda zor olan taraf, çıkarılmayan testisin sürekli takip altında tutulması

gerektiği. Bu nedenle ameliyattan ziyade hasta için doğru tanı koyup doğru tedavi planını

oluşturmak ve özenle takip etmek çok önemli. Hastalığın akciğer ya da beyin gibi başka

organlara sıçradığı metastatik durumlarda ise yıllardır uygulanan tedaviler var; bunlarla

oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Kemoterapi protokolleri ve sonrası için de yine

başarıyla uygulanan ikincil cerrahiler mevcut” şeklinde konuştu.