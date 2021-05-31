Teşvikler ve tarımsal üretime dönüşlerle Erzurum'da hayvan varlığı artıyor

AA

Verimli meralarıyla tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da son yıllarda besiciler ile çiftçilere verilen desteklerle hayvan varlığı sayısında artış sağlandı.

Sahip olduğu yüzde 11'lik mera arazisi ve hayvan varlığı açısından ülkenin önemli hayvancılık alanlarından olan ve "et deposu" olarak nitelendirilen kentte, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yem, tohum ve hibe destekleriyle besicilik daha da yaygınlaşıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un özellikle büyükbaşta Türkiye'nin ikinci en fazla hayvanına sahip kent olduğunu, küçükbaşta ise gittikçe artan trend pozisyonunda bulunduklarını söyledi.

- Tarımsal üretim de hayvan sayısı da arttı

Stratejik tarımsal üretime geri dönüşler nedeniyle bölgede hayvancılığın hareketlendiğini ifade eden Akar, üretimin içinde olmak isteyen insanların da geri dönüşleriyle Erzurum'da tarımsal üretim ve hayvan sayısının gittikçe arttığını anlattı.

Kentin hayvancılıktaki potansiyeline değinen Akar, "Erzurum'un bir avantajı var. Türkiye'nin yüzde 11 mera varlığı buradadır. Yüz ölçümümüzün yüzde 63'ü mera yani yaklaşık 1,6 milyon hektar. Burada kendi üreticilerimizin hayvanını barındırmanın yanında özellikle yaz aylarında yoğun şekilde göçer alıyoruz." dedi.

Akar, meraları zengin olan Erzurum'da, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Erzincan ve Iğdır gibi bölge illerden çok yoğun şekilde göçeri de misafir ettiklerini hatırlatarak, bu sayede yaklaşık 400 bin civarında küçükbaş havyanın da ek olarak kente geldiğini belirtti.

- "868 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız var"

Kış mevsiminin ardından yeşeren meralara hayvanların çıkmaya başladığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Geniş mera alanlarımız var. Bu üretimi bizim artırmamız lazım. Bu üretim içerisinde de yoğun şekilde emek sarf ediyoruz. İnşallah çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olması adına da onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Küçükbaşta geçen yıl 780 bin olan hayvan sayımız şu anda 900 binlere ulaştı. 868 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız var. Geçen yıla oranla da 40-50 bin civarında artış oldu. Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de sürekli artan bir trend içindeyiz."

Hayvancılık ve besi metaryali açısından Türkiye'yi besleyen konumda olduklarına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Ankara, Kırşehir, Afyankarahisar ve Kayseri gibi illere giden birçok hayvan buradan gidiyor. Bizim burası meraya dayalı olduğu için ilkbaharda doğan hayvanlar meraya çıkıyor. Ondan sonra döküm mevsimi dediğimiz 15 Eylül'den sonra iniyor ve büyük bir çoğunluğu besi metaryali olarak il dışına gidiyor. Dolayısıyla bir yandan hayvan varlığımız artıyor bir yandan da sektöre dönüşler çok fazla. Yılda yaklaşık 100-150 bin civarında il dışına sadece büyükbaş sevk ediyoruz. Bunun yanında 500 bin civarında küçükbaş il dışına sevk ediyoruz."