Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktüroğlu, stresten dişinin kırıldığını ifade etti.
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un tesislerde çekimleri yapılırken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı.
Tete'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında arkadan sesi duyulan Kerem stresten dişinin kırıldığını anlattı.
Kerem, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi.