Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun - Galatasaray Haberleri

        Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktüroğlu, stresten dişinin kırıldığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un tesislerde çekimleri yapılırken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı.

        2

        Tete'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında arkadan sesi duyulan Kerem stresten dişinin kırıldığını anlattı.

        3

        Kerem, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi.

        4

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu