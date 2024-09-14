Tetiğe bastığı tabanca tutukluk yaptı!
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul müdürüne silahlı saldırıda bulunan velinin silahı tutukluk yaptı, o anlar kameraya yansıdı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul müdürüne silahlı saldırıda bulunan şüpheli öğrenci velisi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. geçen çarşamba aracıyla okulun önüne geldi.
BİR EL ATEŞ ETTİ, SİLAH TUTUKLUK YAPTI
Telefonla görüştüğü okul müdürü Örnek'i tehdit edip, okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayla Örnek'e bir el ateş etti. S.T, silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek okulun önünden uzaklaştı. Kurşunun isabet etmediği okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Şikayet üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda bulunan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, S.T'nin silahlı saldırı anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.