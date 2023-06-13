TETİKÇİNİN OĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İskender’in ihanetiyle sarsılan Korkmaz, oğlunu kurtarmaya kararlıdır. Ancak düşmanlar tüm gücüyle İskender’in evine saldırır. Böylece Korkmaz bir yandan da İskender’i koruması gereken çok zor bir durumda kalır. Kalesi yıkılan İskender’in hamlesinin ne olacağı ise merak konusudur. Sibel, çocuğunu korumakla sevdiği adama yardım etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.