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Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, sosyal medyada gündem olmuş durumda. Başrollerini Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'un üstlendiği ve son olarak 7. yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin akıbetine dair dair detayları bir araya getirdik...

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  • Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    Fox TV'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Salı günü ekranlara gelen sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, bu akşam yayın akşında görünmüyor. Dizinin sevenleri için Tetikçinin Oğlu'nun neden olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları derledik!
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

    Tetikçinin Oğlu dizisinin bu akşam neden olmadığı açıklanmadı.

    Yeni sezon yapımlarından biri olan Tetikçinin Oğlu'nun final yapma ihtimali olduğu iddia ediliyor.
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Tetikçinin Oğlu dizisinin, 20 Haziran Salı günü 8. yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. 
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    TETİKÇİNİN OĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    İskender’in ihanetiyle sarsılan Korkmaz, oğlunu kurtarmaya kararlıdır. Ancak düşmanlar tüm gücüyle İskender’in evine saldırır. Böylece Korkmaz bir yandan da İskender’i koruması gereken çok zor bir durumda kalır. Kalesi yıkılan İskender’in hamlesinin ne olacağı ise merak konusudur. Sibel, çocuğunu korumakla sevdiği adama yardım etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. 
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, final mi yaptı? Tetikçinin Oğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

    Ölümle burun buruna gelen Metin, bir oğlu olduğunu öğrenir. Umut’la tanışmaları duygu dolu anlar yaşatacaktır.  Metin hem Sibel’i hem Umut’u korumak için harekete geçer. Korkmaz, onlara yardım edebilecek sürpriz bir ismin kapısını çalar. Bu durum tüm dengeleri alt üst edecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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