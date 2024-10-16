TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar, kaç TL?

TEV burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Kasım ve Aralık aylarında ise değerlendirme süreci devam edecek. Değerlendirme sonuçları tamamlanan öğrencilere, SMS veya e-posta yoluyla bildirim yapılacak. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar?