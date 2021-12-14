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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor

Tevfik Göksu Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
HABERTURK.COM

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Kentsel dönüşümle ilgili şirketin kuruluşu bugün yarın bitmek üzere, mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait. O şirkete tahsisler yapılacak. Sanayi Teknoloji Belediyesi, Esenler Belediyesi ve üniversiteler proje paydaşları olacak. Orada iki bakanlığın büyük fonksiyon üstlendiği, Esenler Belediyesi'nin sekretarya ve koordinasyon görevi üstlendiği bir proje. Türkiye'de ilk defa bir şehir buna göre kurgulanıyor. İstanbul'un en genç nüfusuna sahip olan Esenler'de çok farklı bir vizyon başlayacak. Dünyada bu konuda çalışma yapan kentlerin birçoğuna gittim. Neler yapabiliriz diye. İnşallah uygulama planları üzerine harekete geçireceğiz. Herkes evinde oturuyor biz konutu yapıp, transfer ediyoruz. Burası kentsel dönüşüm konusunda, iki bakanlığımız ve Esenler Belediyesi modern bir kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor. En ileri parametre neyi gerektiriyorsa bir kentsel dönüşüm kurgusu. Şu anda aksayan hiçbir şey yok. Kentsel dönüşüm mayınlı bir alandır. Kentsel dönüşüm yapıp da oyunu arttıran tek belediyeyiz. Evini yenilemek isteyenler imar ruhsatı neyse yıkıp yapabilecekler, müktesep haklar korunacak. Geçmişte almış olduğu hakların bütününü kullanabilecekler, dönüşüm yapabilecekler.

İBB Başkanı seçimden önce 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' dedi. 'İstanbul'da bütçeyi kendi kaynaklarıyla 2 katına çıkaracağım' dedi. Bu İBB Başkanı'nın açıklaması. Şimdi İBB seçimden sonra CHP'ye geçerken, İBB'nin borç stoğu 28.525 milyar. Bunun yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ'ın emanetleri. İBB emanet para almış. 5.7 milyar da müteahhit borcu var. Diğer borçlar 30 yıla yayılmış. Aldıkları mali tablo bu. Şimdi 30 Ekim 2021 itibariyle İBB'nin borç stoğu 41 milyar 660 milyon. 2022 bütçesinde net borçlanacağım dediği rakam 8 milyar. Bütçe performans programından, gelir gider farkından dolayı yüzde 5 açık var. 8 milyarı 2022'de net borç haline getirebilmeleri için 13-16 milyar borçlanacaklar.

4 ayrı hatta görev değişimi olduğu zaman Mevlüt Bey meseleleri analiz etmek için 1 aya yakın durdurma yapıyor. İBB'de duran metro yok, süreci devam eden metro var. O kadar ilginç bir maniplasyon yapılıyor ki, bu hat ihalesi yapıldıktan sonra şuradan da bir kapı vermek lazım, 1 istasyon daha yapmak lazım diyorlar. Biz 31 Mart'tan önce test sürüşü yapmışız. Metroyu bitirmişiz sadece açılışı kalmış. Şimdi İBB açıklıyor, yaptıkları 18 kilometre. Bitmiş metroyu almışsınız siz. Metrolar başlamış, ihalesi yapılmış, finansları temin edilmiş, süreci devam etmiş. 4 hatta Mevclüt Bey 'şu süreci bir analiz edelim' demiş.

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