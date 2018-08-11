Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Divan Kurulu Başkanı TevfikYamantürk, artan döviz fiyatlarına dikkat çekti.

Batı’nın 1000 yıllık intikam peşinde koştuğunun altını çizen Yamantürk, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Beşiktaş’ın borcunun gelirlere rağmen 7 milyon Euro arttığının altını çizen Yamantürk, “7 milyon Euro artmış borcumuz. Ciddi Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, ciddi futbolcu satışlarımız var. Ama borç nasıl 7 milyon Euro artmış. Buna rağmen borç artıyorsa, bizim hastalıklarımıza teşhis koyacak olan doktorlar, doğru doktorlar mı? Bu borç yükü, ülkelerin ve kulüplerin istikbalini elinden alır. Bir sabah geliriz ki burada ya Arapça ya Çince ya da Rusça konuşuluyor. Bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.

Şimdiki gençlere bunu anlatmak zor çünkü hepsi sportif başarıya bakıyor. Türkiye’nin bugünkü durumunda fazla karamsar olmak istemiyorum. Doğruları söylüyorum burada. Samimiyetime lütfen inanın. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durum nedeniyle kendi işlerim için değil ama Beşiktaş için dün gece uyuyamadım” açıklamasını yaptı.



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