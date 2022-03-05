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Tevfik Yamantürk: “Divan başkanlığı seçimlerinde adayım“

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Tevfik Yamantürk: “Divan başkanlığı seçimlerinde adayım“
İHA

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda siyah-beyazlıların Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk bir konuşma yaptı. Faiz taksimetresinin çalıştığını ifade eden Yamantürk, “Kimse, bir kişi şu kadar borcumuz var demedi. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şuanda da çalışıyor. Bankacılar cumartesi günü bunların geliri yok, almayalım demiyorlar. Bir sabah geliriz ve kulübü elimizden almışlar arkadaşlar. Özür dilerek söylüyorum. Buna da çok zaman kalmadı“ dedi.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili konuşan Tevfik Yamantürk, “Ağustos ayında yapılacak seçimlerde teveccüh gösterirseniz yeniden divan başkanlığına ben ve arkadaşlarım adayız. Eğer seçilirsek, aklımızın, gücümüzün ve bilgimizin yettiği kadar hizmet etmeye devam ederiz. Seçilmezsek de alınmayız, üzülmeyiz, darılmayız ve ilk hafta tribünde yerimizi alır maçlarımızı seyrederiz“ ifadelerini kullandı.

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