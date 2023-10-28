Tevfik Yamantürk seçimde aday olmayacak!
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Tevfik Yamantürk'ün açıklaması şöyle:
"Saygıdeğer Beşiktaşlılar;
10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.
Tevfik YAMANTÜRK
BEŞİKTAŞ JK DİVAN KURULU BAŞKANI"