Texas'da ilkokullarda dini eğitime onay

Texas'da tartışma konusu olan İncil referansları içeren okul müfredatının oylaması bugün Texas Eğitim Kurulu tarafından yapıldı.

Kurulda, 1 oy farkla (8'e 7) onanan "Blubonnet" isimli müfredatın, eyaletin eğitim kurumlarında onaylı materyaller listesine eklenmesi kararlaştırıldı.

Texas'taki okullar, kullanmak istedikleri müfredatı kendileri seçebilecek, ancak eyalet, Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sunacak.

Ağustos 2025'te hazır olması planlanan müfredat, anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsayacak. Müfredatta bazı derslerde herkes tarafından bilinen İncil hikayelerine yer veriliyor.

TEXAS VALİSİ DESTEK VERMİŞTİ

Texas'ta geçen yıl kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve Tevrat'ta bahsi geçen On Emir'in devlet okullarında sergilenmesinin zorunlu kılınması için baskı yapılmıştı. Texas Eğitim Ajansı, mayısta yayımladığı basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.