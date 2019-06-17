Adana'da teyze çocuklarının evliliklerinden ilk kızları cam kemik rahatsızlığıyla dünyaya gelince asgari ücretle geçimini sürdüren aile, perişan oldu.

27 yaşındaki Tuba Avil, 6 yıl önce teyzesinin oğlu Yunus Avil (30) ile evlendi. Bu evlilikten Ecrin (5) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak Ecrin daha 3 günlükken ayağı kırıldı. Ayağı uzun süre alçıda kalan küçük kız bir türlü iyileşmeyince gittikleri devlet hastanesinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; yapılan incelemede bebeğin akraba evliliğine bağlı halk arasında "cam kemik" olarak bilinen hastalığa yakalandığı tespit edildi. Bunun üzerine ilaç tedavisine başlandı.

İLACIN TANESİ 270 LİRA

Ecrin'e 4 ayda bir alınan ilaç 3 gün boyunca verilmeye başlanırken, bir süredir ilaç Türkiye'de bulunmadığı için aile eşdeğerini alıp kullanıyor. Ancak eş değer ilacı da SGK karşılamadığı için bir fabrikada asgari ücretle çalışan baba, tanesi 270 lira olan ilacı kendi cebinden almak zorunda kalıyor.

5 yaşında olmasına rağmen hale bebek gibi görünen Ecrin'i annesi hastaneye bebek arabasıyla götürüp getiriyor. Evde bakım ücreti alabilmek için aile, kızlarının tedavi gördüğü hastaneye rapor başvurusunda bulundu. Kasım 2017 yılında yapılan başvuruya rağmen hala rapor çıkmadı. Bu nedenle Avil ailesi evde bakım aylığını da alamadı.

"SON ZAMANLARDA İLAÇLARINI ALAMIYORUZ"

Anne Tuba Avil, çocuğunun sağlığına kavuşmasına istediğini belirterek, "Başka bir şey istemiyorum. Son zamanlarda ilaçlarını alamıyoruz, daha önce raporla alıyorduk ama bulamıyoruz. Türkiye’de olmadığını söylediler. Doktorla görüştüm farklı bir ilaç ismi verdi, ben de eczaneye gittim 270 lira dediler alamadık. Maddi durumumuz kötü, sadece asgari ücrete bakıyoruz, o yüzden zorlanıyoruz. Çocuğumu hastaneye götürmek istediğim zaman eşim çalıştığı için benimle gelemiyor. Belediye otobüsüyle gitmek istesem olmuyor, çünkü çok kalabalık, çocuğum için sıkıntı olur. Servis araçlarıyla gitmek istiyorum ama çocuk arabası var diye almıyorlar ancak 5 araç falan geçiyor öyle binebiliyorum. Çocuğum için engelli başvurusu yaptık ama herhangi bir maaş alamıyoruz. Engelli raporu için puanları tutuyor ama 1 buçuk yıldır hala rapor çıkmadı" dedi.

Ailenin Ecrin'den bir yıl sonra dünyaya gelen ve Elif ismini verdikleri kız çocuklarının sağlık durumu ise iyi.