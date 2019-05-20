Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Teyzesini öldürdü, ambulansa ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

DHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ferhat E. (27) pompalı tüfekle teyzesi Ulviye Demir'i (52) vurarak öldürdü. Ferhat E., teyzesini alan ambulansın arkasından da ateş açan Ferhan E., o sıra çevrede bulunan biri çocuk 2 kişinin yaralanmasına yolaçtı

Kahramanmaraş

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat E., henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle akrabalarının evine rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Ferhat E.'nin teyzesi Ulviye Demir'e isabet etti. Ulviye Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa konuldu.

AMBULANSA ATEŞ AÇTI, 2 KİŞİYİ YARALADI

DHA'nın haberine göre ambulans yaralıyı hastaneye götürürken Ferhat E. arkadan ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ambulansa ve çevrede bulunan Samet Ardıç (13) ile Erkan Dal'a (36) isabet etti. O sırada olay yerine gelen polis, Ferhat E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ulviye Demir acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet Ardıç ile Erkan Dal'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sarar'ları rehin alanlar için Türk Interpol'ü devreye girdi
GÜNDEMTürk Interpol'ü devreye girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kazada bariyerlere sıkışan kadını itfaiye kurtardı
GÜNDEMKöprüde feci kaza!
MHP Basın Biriminden yazılı açıklama
GÜNDEM'Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya ...
Sahur saat kaçta? Diyanet İşleri 20 Mayıs 2019 imsak vakti saati! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa sahur vakti
GÜNDEMSahur saat kaçta?
Teyzesinin oğlunu öldüren kuzen: İçimden bir ses öldürmemi söylüyordu
GÜNDEMKuzen cinayetinde kan donduran ifade!
Şanlıurfa'da bir haftada ikinci heyelan
GÜNDEMBir haftada aynı yerde ikinci heyelan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Her bir askerimizi minnetle ...
Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMKatliam gibi kavga: Çok sayıda ölü var
Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı 19 Mayıs! Ulubey Kanyonu hangi şehrimizdedir? Oyna Kazan Editör Kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu sorusu cevabı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, bir yerlere gitmek yok
GÜNDEMKılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X