1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan'da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de tamamen yasak kalktı. Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül'de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. 2 gün olmasına rağmen balıklarımız bol miktarda geliyor. Her çeşit balık şu anda tezgahlarımızda var. Barbunya, gümüş, çupra, levrek, kefal, istavrit, mezgit, palamut, hamsi, kalamar, karides gibi her çeşit balık geliyor. Yani denizde bulunan bütün balık çeşitleri gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bolluk daha da artacaktır" diye konuştu.

"FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Akdeniz'in balık çeşitliliği açısından iyi bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Polat, "Balıklarımız şu anda güzel. Vatandaşlarımız Eylül, Ekim ve Kasım aylarını çok iyi değerlendirsinler. Bu aylar sezonun ilk ayları olduğu için bu aylarda fiyatlar çok uygun olur. Yazın 40 liraya, 50 liraya giden barbun 20 ile 25 lira arasında. Palamut 15 lira, hamsi 10 lira, sardalye 8-10 lira arasında gidiyor. Çupra-levrek 35-40 liraydı şu an 20-25 lira. Fiyatlarda yüzde 50'den, yüzde 100'e kadar bir indirim var. Balık sağlıktır, vitamindir. Şu anda dünyada doğal olarak kalmış belki de tek yiyeceğimiz balıktır. Omega 3 ve 6 açısından zengin, fosfor açısından zengin. Biz beşikten, mezara kadar balık diyoruz. Günde 3 öğün yeseniz bile hiçbir zararı yok, faydası var. Halkımız bu aylarda stok da yapabilirler, bunu değerlendirsinler. Balığı dondurup, ilerleyen günlerde, aylarda yiyebilirler. Yeter ki donmuş vaziyette o balık kalsın" ifadelerini kullandı.

Yeni balık sezonuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridine sahip bir kent olduğunu söyledi. 15 Eylül itibariyle Akdeniz'de av yasağının kalktığını belirten Abalı, "İlimize bağlı 106 adet gırgır ve trol teknelerine yeni avcılık sezonunu açtılar Denizlerimizde gırgır ve trol tekneleri ile avcılığın başlaması ile beraber yoğun olarak sardalya, barbunya, dil balığı, karides, tekir gibi ekonomik değeri yüksek balık türleri avlanılarak, halkımız bol miktarda ucuz balık yiyecektir. Avlanan balıklar, iç piyasada tüketilmekle birlikte birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Bölgemiz balık türleri açısından zengin bir popülasyona sahiptir. Bu da bölgemize yüksek bir katma değer sağlamaktadır. Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini temin etmek için Bakanlık ve Müdürlüğümüz olarak bir dizi denetimler yapılmakta olup, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, satış yerleri, yol güzergahları, soğuk hava depoları ve işleme tesislerinde denetimlere devam edilecektir. Ayrıca su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için, koruma ve kullanma dengesinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir.' Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm balıkçılarımıza yeni sezonda şanslı ve bereketli bir avlanma sezonu dilerim" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ