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TFF 1. Lig'de 118 penaltıdan 25'i gol olmadı

Penaltıdan en çok golü Altay, en az golü ise GZT Giresunspor buldu. Altaylı Marco Paixao üst üste 3. kez bir sezonda en fazla gol atan isim oldu

TFF 1. Lig'de 118 penaltıdan 25'i gol olmadı
AA

TFF 1. Lig'de play-off heyecanıyla devam edecek 2020-2021 sezonunda hakemlerin verdiği 118 penaltıdan 25'i golle sonuçlanmadı.

Ligde 306 müsabakada Adanaspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Menemenspor karşılaşması dahil 854 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,79, hafta başına düşen gol sayısı da 25,11 olarak gerçekleşti.

Altay'ın attığı 66 golle en skorer takım unvanını aldığı ligde Eskişehirspor 23 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti. Rakiplerinin 91 golünü engelleyemeyen Eskişehirspor kalesinde en fazla gol gören ekip olurken GZT Giresunspor ise yediği 25 golle en iyi savunma performansını gösterdi.

- Gol krallığında zirve yine Marco Paixao'nun

Altay'dan Marco Paixao, 22 golle krallık yarışında ilk sırayı alırken, Portekizli golcü üst üste 3. kez bu unvanı elde etti.

Paixao'yu 19 golle GZT Giresunspor'dan Ibrahima Balde takip etti.

- Gollerin dağılımı

Ligdeki 854 golün 449'unu ev sahibi ekipler, 405'ini deplasman takımları attı.

Gollerin 1'i hükmen olmak üzere 598'si ayakla, 134'ü kafayla, 93'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 28 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde (1 hükmen gol hariç) 368, ikinci yarılarda ise 485 gol kaydedildi.

- Penaltılar

Toplam 118 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 93'ü gole çevrildi. Adana Demirspor 5, Altay, Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor üçer penaltı atışından faydalanamadı.

Adanaspor, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, GZT Giresunspor, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor lehlerine verilen tüm penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Bu sezon takımların lehlerine verilen penaltı vuruşları, bunların kaçının gol olduğu ve aleyhlerine çalışan penaltıların dağılımı şöyle:

TakımlarLehineGolKaçanAleyhine
Adana Demirspor10554
Adanaspor4409
Akhisarspor53211
Altay12936
Altınordu9815
Ankara Keçiörengücü7527
Ankaraspor22011
Aydeniz Et Balıkesirspor11837
Bereket Sigorta Ümraniyespor7437
Beypiliç Boluspor6605
Bursaspor5416
Eskisehirspor32111
GZT Giresunspor1105
İstanbulspor8805
Menemenspor5417
Royal Hastanesi Bandırmaspor8717
Tuzlaspor9725
Yılport Samsunspor6600

- Bir maçta en az 3 gol atan isimler

Altınordu'dan Ahmet Dereli ve Altay'dan Marco Paixao, Eskişehirspor maçlarında dörder gole imza attı.

İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz Ankaraspor karşısında, Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında, Adanasporlu Ognjen Ozegovic ile Tuzlasporlu Thuram Eskişehirspor karşılaşmalarında, Bereket Sigorta Ümraniyesporlu Olanrewaju Kehinde Ankaraspor maçında, Menemensporlu Rasheed Akanbi ile Aydeniz Et Balıkesirsporlu Taşkın Çalış da Akhisarspor müsabakalarında fileleri üçer kez havalandırdı.

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