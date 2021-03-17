Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay
20 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam
13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Emre Kargın
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